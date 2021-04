Luna trai Alexia e arma choque de realidade; entenda · .

Luna/Fiona (Juliana Paiva) trairá Alexia/Josimara (Deborah Secco) em Salve-se Quem Puder. A mexicana planejará uma armadilha para a amiga cair, mas por um bom motivo. Ela armará com Zezinho (João Baldasserini) uma maneira de a atriz deixar de se fazer de difícil e assumir que está apaixonada pelo caipira na novela das sete da Globo.

Durante o almoço, Luna contará para Zezinho que vai ajudá-lo a conquistar Alexia. “Dona Ermelinda [Grace Gianoukas] a senhora já entendeu que o Zezinho tá apaixonado pela Alexia, né?”, perguntará a mocinha à mãe do rapaz.

“E a Alexia também, por mais que ela queira resistir, tá apaixonada pelo Zezinho. Ela só precisa de um empurrãozinho da gente pra admitir”, sugerirá Luna. Desconfiado, o personagem de João Baldasserini dirá que não tem certeza do interesse da ruiva por ele.

“Ocê acha que ela tá de amor por mim mesmo? É porque, toda vez que eu falo isso, ela me dá um coice”, contará o chucro. Luna ficará encantada com a maneira como o amigo fala da atriz.

O roceiro questionará o que pode ser feito para que Alexia assuma o que sente por ele, e a jovem contará seu plano nas cenas que serão exibidas na próxima quinta-feira (22).

“Deixa ela achar que te perdeu pra sempre!”, falará a fisioterapeuta de Téo (Felipe Simas). “Eu não sei, não, será que esse teatrinho todo aí vai dar certo? Porque ninguém aqui é ator que nem ela”, desconfiará o sitiante.

“Pode confiar que vai dar certo, sim. E vamos combinar? No mínimo, vai ser bem divertido”, afirmará a mexicana, aos risos. O caipira concordará, e eles brindarão a aliança “pelo amor”.

Salve-se Quem Puder começou a ser exibida em janeiro de 2020, mas teve suas gravações paralisadas em março do ano passado devido à pandemia da Covid-19. A novela voltou ao ar em 22 de março deste ano com a reprise dos capítulos da primeira fase. O público verá episódios inéditos a partir de maio.

Saiba tudo que vai acontecer nos próximos capítulos das novelas com o podcast Noveleiros

Ouça “#54 – Vale a pena assistir à reprise de Império?” no Spreaker.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer nas novelas da Globo.