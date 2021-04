Luta de Paulo Gustavo contra Covid-19 ganha destaque no Jornal Nacional · .

A luta de Paulo Gustavo contra a Covid-19 ganhou destaque no Jornal Nacional, da Globo, neste sábado (3). O telejornal noticiou a piora do estado de saúde do artista, que está internado desde 13 de março no Hospital CopaStar, da Rede D’Or, no Rio de Janeiro. “Amigos, parentes e fãs do ator estão fazendo uma corrente nas redes sociais pela melhora dele”, iniciou Flávio Fachel.

A reportagem destacou que o humorista de 42 anos está intubado há 14 dias e chegou a apresentar melhoras de acordo com três boletins médicos divulgados. No entanto, a piora no quadro aconteceu na sexta-feira (2).

Desde ontem, Gustavo está ligado a uma máquina que o ajuda a respirar. O Jornal Nacional explicou o tratamento chamado de terapia por oxigenação por membrana extracorpórea (Ecmo) e mostrou um aparelho semelhante ao que está sendo usado no ator.

O repórter Chico Regueira deu mais informações sobre o estado de saúde do comediante em frente ao hospital CopaStar. O profissional evidenciou a rede de solidariedade que se formou desejando a recuperação do artista.

Jornal Nacional mostra aparelho usado na terapia Ecmo, que ajuda pacientes a respirarem melhor

Mensagens de apoio de Ivete Sangalo, Tatá Werneck, Carolina Dieckmann, Mônica Martelli, Isis Valverde e Elza Soares foram exibidas na reportagem.

Regueira salientou também os apelos de Déa Lúcia e Júlio Marcos, pais de Gustavo. O desabafo de Thales Bretas, marido do humorista, foi lido no Jornal Nacional. Os dois são pais de gêmeos Gael e Romeu, de um ano e oito meses.

Nas redes sociais, internautas lamentaram a piora de Gustavo. “Estou chorando vendo a reportagem”, confessou Steffany Ingrid. “Passando uma matéria sobre Paulo Gustavo no JN. Coração aperta demais”, escreveu Ana Karine. “Que o ator, que está em situação muito difícil, se recupere o mais rápido possível”, desejou Luan Rio.

Confira reações de internautas no Twitter:

To chorando vendo a reportagem sobre o Paulo Gustavo no jornal nacional 🥺

— STEFFANY INGRID ✨ (@SteffanyIngrid1) April 3, 2021

passando uma matéria sobre paulo gustavo no jornal nacional… coração aperta demais

— Ana Karine ♐ (@anakarinetg) April 3, 2021