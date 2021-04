Lyon Engenharia anuncia vagas de emprego no Pará; veja cargos

A Lyon Engenharia anuncia vagas disponíveis para Analista de Segurança Patrimonial na região do Pará. As oportunidades são extensivas, ou seja, também são destinadas para pessoas com deficiência e beneficiários reabilitados da Previdência Social. Confira, a seguir, como participar do processo seletivo.

Lyon Engenharia anuncia vagas de emprego para Analista de Segurança Patrimonial

Novas oportunidades de emprego foram divulgadas para Analista de Segurança Patrimonial. As chances são para trabalhar na Lyon Engenharia, uma empresa localizada na região do Canaã dos Carajás, Pará. Para participar do processo seletivo, é necessário preencher os seguintes requisitos:

Curso Técnico completo na área de Segurança do Trabalho;

Vivência nas atividades de Segurança e Meio Ambiente;

Vivência em operação de equipamentos eletrônicos de segurança;

Ter conhecimento em Pacote Office.

A Lyon Engenharia só está aceitando candidaturas dos profissionais que residem nas proximidades em que a empresa está localizada. Quanto ao horário de trabalho, existem opções diurna e noturna, das 07h30min às 19h30min ou 19h30min às 07h30min, respectivamente. Os profissionais irão seguir a escala de 12×36.

Caso seja selecionado, os contratados terão a responsabilidade de realizar as atividades da operação no centro de monitoramento de Segurança e Meio Ambiente. Também vão participar de investigação e análise dos incidentes. Além de outras atividades designadas pela empresa.

Como se inscrever

Atende aos requisitos mínimos para participar do processo seletivo? Acesse o site e candidate-se gratuitamente! A Lyon Engenharia anuncia vagas e, vale ressaltar que somente as inscrições de candidatos que residem em Canaã dos Carajás, no Pará, serão válidas.

