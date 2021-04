Macaco joga Pong ‘telepaticamente’ com chip da Neurolink

Na última quinta-feira (8), a Neuralink, empresa do bilionário Elon Musk, compartilhou em uma conversa no aplicativo Clubhouse o vídeo de um macaco jogandovideogame ‘’telepaticamente’’. Com nove anos, o animal chamado Pager utilizou apenas a mente para guiar o rumo do jogo Pong. Para isso, a empresa implantou o dispositivo no cortex motor do cérebro, responsável por executar movimentos nas áreas da mão e braço.

Em seu Twitter, Elon Musk explica que o produto vai permitir que uma pessoa com paralisia use um smartphone com a mente “mais rápido do que um usuário que utiliza os dedos”. O dispositivo é implantado no cérebro, para que a pessoa se sinta totalmente normal utilizando o chip.

Além disso, o bilionário defende que pessoas sem paralisia também podem usar o dispositivo, justificando que “de certa forma, todos já são ciborgues ao utilizar smartphones e computadores quase como uma extensão do corpo humano”.

Later versions will be able to shunt signals from Neuralinks in brain to Neuralinks in body motor/sensory neuron clusters, thus enabling, for example, paraplegics to walk again — Elon Musk (@elonmusk) April 9, 2021

Os planos para as versões posteriores são ambiciosos. Segundo Musk, serão desenvolvidos chips capazes de desviar sinais de movimento do cérebro para os grupos de neurônios motores e sensoriais do corpo. Assim, a expectativa da empresa é permitir que pessoas paraplégicas possam andar novamente. Nos próximos testes, a Neuralink pretende colocar mais macacos para jogar e competirem entre si.