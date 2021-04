Macaé x Fluminense: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Faltando pouco para o término da Taça Guanabara, o Fluminense precisa voltar aos trilhos para sonhar com uma vaga na fase final do Campeonato Carioca. Nesta terça-feira, a equipe entra em campo novamente, desta vez encarando o Macaé, último colocado com apenas um ponto conquistado. A partida é válida pela oitava rodada do Estadual e será no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

Lanterna da competição, o Macaé terá a estreia do novo treinador nesta noite. Dário Lourenço foi anunciado pelo clube, que demitiu Charles de Almeida após a derrota para o Nova Iguaçu. OLeão Praiano perdeu seis das sete partidas disputadas até o momento, empatando apenas com o Boavista. Com um ponto, a equipe começa a se distanciar de Bangu, 11º, com cinco, e Resende, 10º, com oito.

Pelo lado do Fluminense, a boa notícia é a volta de Luccas Claro, que deve fazer sua estreia na temporada. O jogador vinha em transição, mas treinou nos últimos dias com o grupo. Quem permanece fora é Matheus Ferraz. O técnico Roger Machado deve ter todo o restante do elenco à disposição para se recuperar dos últimos jogos com uma derrota e um empate. O Tricolor é o sexto colocado, com 10 pontos.

FICHA TÉCNICA

MACAÉ X FLUMINENSE

Data/Hora: 06/04/2021, às 21h35

Local: Estádio Raulino de Oliveira, Volta Redonda (RJ)

Árbitro: Philip Georg Bennett

Assistentes: Daniel do Espírito Santo Parro e Andréa Izaura Maffra Marcelino de Sá

Onde ver: Record, Facebook, pay-per-view e tempo real do LANCE!

MACAÉ (Técnico: Dário Lourenço)

Jonathan; Pedro, Álvaro, Barba, Fábio (Edinho); Taira (Patrick), Ronan, Marquinho, Wagner Carioca, Rossales e Lopeu.

Desfalques: Wallacer

Pendurados: Patrick e Rafael

Suspensos: Dante

FLUMINENSE (Técnico: Roger Machado)

Marcos Felipe; Calegari, Nino, Luccas Claro e Egídio; Martinelli, Yago Felipe e Nenê; Lucca (Wellington ou Gabriel Teixeira), Fred e Luiz Henrique.

Desfalques: Matheus Ferraz e Luan Freitas

Pendurados: Gabriel Teixeira

Suspensos: Ninguém

Palpites: Na redação do LANCE!, 100% das pessoas apostam na vitória do Fluminense.