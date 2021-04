MacGyver: episódio final da série ganha fotos; confira!

A última missão que a Fundação Phoenix irá encarar quando MacGyver se despedir com o final da série, no dia 30 de abril, será a mais pessoal para a equipe.

No episódio, intitulado “Abduction + Memory + Time + Fireworks + Dispersal”, depois que Mac (Lucas Till) e Riley (Tristin Mays) desaparecem, eles acordam depois de 24 horas em um milharal. Os dois não têm ideia de como chegaram lá e precisam desvendar esse mistério para descobrir quem os levou e como se livrar dos nanotrackers em seus corpos, implantados em uma missão anterior.

A CBS divulgou as fotos do episódio, que mostram que a busca vai levá-los a uma feira, onde Russ (Henry Ian Cusick) estará com um traje bem patriota.

Confira:

MacGyver: elenco e equipe se despede da série

Quando foi anunciado que MacGyver havia sido cancelada, Kelly Kahl, presidente da CBS Entertainment, disse que a emissora quis entregar aos fãs leais e dedicados a oportunidade de dizer adeus aos seus personagens favoritos da maneira atenciosa que a série merece.

Em uma mensagem de despedida, Till escreveu no Instagram: “Os últimos cinco anos foram o que, mais tarde, vou considerar como os anos formadores de minha vida. Muito esforço, muito amor. Fiz amigos para o resto da vida. Na verdade, não, família. Aprendi a me forçar a novos limites, rompendo todas as barreiras. Estava nervoso para assumir o papel de um ícone e vocês me permitiram entrar em suas casas e me aceitaram”.

MacGyver foi cancelada no início do mês em meio à exibição de sua 5ª temporada. O último episódio da série vai ao ar no dia 30 de abril. Não deixe de conferir!