Madureira e Boavista empatam sem gols pelo Carioca

Em duelo de duas equipes que sonham com as semifinais do Campeonato Carioca, Madureira e Boavista ficaram no empate por 0 a 0, em Conselheiro Galvão. O resultado complicou a situação de ambos no Estadual.

Com o resultado, o Madureira chegou a 12 pontos, na sexta posição. Já o Boavista, com dez, está em nono.

O Madureira precisa vencer seus últimos jogos e torcer contra as equipes que estão acima na classificação. O Boavista pode ser eliminado ainda neste domingo, caso o Fluminense vença o Nova Iguaçu.

Na próxima rodada, o Madureira duela contra o lanterna Macaé, em Conselheiro Galvão. O Boavista enfrenta o Vasco, em Bacaxá.