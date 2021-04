Madureira x Flamengo: Palmeiras x Santos: Saiba onde assistir AO VIVO e ON LINE essa partida do Campeonato Carioca | Futebol AO VIVO

Madureira x Flamengo duelam nesta segunda-feira (5), às 21h, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, pela oitava rodada do Campeonato Carioca; Todos os detalhes no Bolavip Brasil. O jogo terá transmissão do canal FlaTV+ e pay-per-view da Ferj.

Os torcedores que estão nos Estados Unidos poderão acompanhar a partida pelo FANATIZ.

Para a temporada de 2021, o Madureira se reforçou e trouxe 23 jogadores para disputar no mais alto nível para o estadual. Após empates com Botafogo e Vasco, a equipe segue invicta no torneio.

Em quinto lugar, soma 11 pontos em sete jogos disputados. O time que deve entrar em campo nesta noite deverá ser o mesmo das últimas partidas.

Madureira em campo pelo Campeonato Carioca. (Foto: AGIF)



O duelo contra o Madureira é o último antes do jogo decisivo do Fla contra o Palmeiras, pela Supercopa do Brasil. Esse será o segundo jogo em que o Flamengo entrará em campo com os jogadores considerados titulares e o técnico Rogério Ceni na beira do gramado.

O Mengão é líder do estadual, com 16 pontos conquistados em sete jogos. A única mudança para está noite na equipe titular deverá ser a entrada de Rodrigo Caio, que está recuperado de lesão.

Gabigol em campo pelo Flamengo. (Foto: AGIF)



Madureira x Flamengo: como e onde assistir AO VIVO na TV:

