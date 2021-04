Mãe de Gil, do ‘BBB 21’, diz que não torce por reconciliação entre pai e filho

Depois de 15 anos afastado do filho, o pai de Gilberto, do “BBB21”, tentou uma reaproximação com a família do rapaz, depois de vê-lo no programa, para tentar encontrá-lo. Na casa, o economista chegou a pedir que tivesse uma foto do pai, que também se chama Gilberto, quando fosse líder.

Foto: Reprodução/ Instagram