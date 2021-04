Mãe de Viih Tube agradece Gil por não indicá-la: ‘Minhas irmãs são Gilbertas’

“Você é como um pai para mim”, disse Viih Tube, no “Big Brother Brasil 21”, a Nego Di, Caio, a uma atitude do Arthur… A youtuber também elogiou a pele de Juliette ao falar que lembrava a de sua mãe. E quando Gilberto foi líder, a loira até comentou que vê muito da família dela no pernambucano: “Minha família é toda de Gilbertos”, disse. Fora da casa, Viviane “Tube”, a mãe da confinada, confirmou as semelhanças da família real com a escolhida no reality show da Rede Globo.