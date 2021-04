Mãe de Viih Tube, do BBB21, avalia postura da filha no jogo: ‘Apesar de ter 20 anos, ela conquista todos lá dentro com sua maturidade’ | fora da casa

Com o desenrolar do jogo, Viviane acredita que a filha está mais alerta na competição. “Depois do Anjo e da volta da Juliette do Paredão, ela se ligou mais ainda. Ela já se ligou que a Juliette é forte e acho que ela já fez o grupo dela. A Viih se confundiu um pouco no início. Mas, agora, acho que ela está no caminho certo e tem chances de ir para a Final”, opina.