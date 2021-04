Mãe de Viih Tube sai em defesa da filha após Xuxa chamá-la de ‘falsiane’

Após Xuxa dar declarações sobre os participantes do “BBB21” e dizer que Viih Tube é “falsiane”, a mãe da influenciadora digital e da atriz saiu em defesa da filha. De acordo com Viviane Tube, a jovem, pelo contrário, nunca foi falsa no confinamento. Mas, por outro lado, é muito boa jogadora e estrategista.

“É muito fácil falar dela apenas pelo jogo, um confinamento… As pessoas estão confundindo as coisas. ‘Big Brother’ é um jogo de estratégia. Falsiane ela seria se fizesse algo e mostrasse o contrário. Mas a Viih é verdadeira”, defende ela. A mãe da influenciadora acrescenta que, talvez, a Xuxa não esteja acompanhando o jogo muito de perto e pode ter se baseado em informações de rede social para ter essa opinião:

“Talvez ela não esteja assistindo (tudo). Não vou julgá-la. A Xuxa é uma pessoa muito do dia, muito da natureza, pode não ficar até tarde vendo o prograna. E, de repente, ela se baseie no que sai sobre ela (Viih). Mas, não, a Viih Tube não está sendo falsa”. Viih Tube, a mãe e Xuxa | Foto: reprodução

Sobre a participante, Xuxa declarou ao “Plantão BBB” que achava o jogo de Viih Tube falso. “Estou vendo ela dizer que sonha com todo mundo, puxando o saco de todo mundo. Infelizmente, é uma pessoa que é jovem, talentosa, mas eu não estou gostando do jogo dela, porque me soa falso. Não tô dizendo que ela é uma pessoa falsa, mas o jogo dela é falso”.

A mãe da sister acrescenta que a filha é verdadeira e que o trato dela com as pessoas no reality é como ela é em casa. É calma e não “suporta de gente histérica”, por exemplo. Ela, aliás, concorda com a opinião da filha dizendo que o Gil tem personalidade parecida com as tias, ou que o Fiuk, num determinado momento, teve atitudes que lembrava o pai dela. “Parecia com o pai e um primo da Vihh Tube mesmo”, explica Viviane.

“Agora, ela é uma mega jogadora. Estrategista e inteligente”, continua a mãe, que cita a última prova do líder, vencida por Gil, onde Viih Tube teria errado de propósito. Ela complementa: “Minha filha tem caráter, sabe o que está fazendo e não existe nada que desabone o caráter dela.”

Viviane também fala sobre os sonhos que Viih Tube tem de forma recorrente na casa, quase sempre com algum dos participantes: “Ela vive sonhando mesmo, vive me contando com quem sonhou. Natural dela. Ela tem coração”.

A mãe de Viih falou ainda que vem recebendo ataques e até ameaças nas redes sociais. Basta publicar uma foto dela com a filha ou da influenciadora. Considera isso “injusto e desleal”. Acrescenta, porém, que quando se trata apenas do chamado cancelamento, ela lida melhor com a situação: