Mãe do filho de Ronaldinho Gaúcho, ex-bailarina do Faustão fala sobre sua relação com R10

A ex-companheira de Ronaldinho Gaúcho e mãe de João, filho de R10, Janaína Mendes surpreendeu seus seguidores no Instagram ao deixar o anonimato, nesta semana. Mulher de pouca exposição, ela explicou a novidade e contou um pouco mais sobre sua relação com o ex-jogador. A ex-bailarina disse como conheceu o craque.

– Nos conhecemos na época em que eu dançava no Faustão. Agora somos amigos e pais do João – descreveu ela. Janaína ainda explicou o motivo de ter aberto seu perfil ao público.

– Acredito que muitas mulheres possam se identificar comigo e com a minha história. Meu dia a dia louco, corrido, mãe solo de dois. Acho que não tem nada mais inspirador do que promover essa união e gerar a empatia entre nós, nos respeitando e nos apoiando cada vez mais – contou ela à um seguidor, quando questionada por um seguidor.

O casal não está mais junto, porém, o fruto da relação entre eles,o jovem João Mendes, de 15 anos, parece conhecer bem a realidade do pai. Com DNA de camisa 10, ele atua nas categorias de base do Cruzeiro. Janaína tem outra filha, de 4 anos, no entanto, de outro relacionamento.

– Vale a pena todo trabalho. Não é fácil, mas me considero a mulher mais sortuda do mundo pelos filhos que Deus me deu – comentou ela sobre a maternidade. A interação acabou chamando a atenção dos seguidores. Até as últimas semana, a ex-“Domingão do Faustão” mantinha seu perfil fechado. Além disso, Janaína não é das mais íntimas quando o assunto é entrevista.

Em 2019, Ronaldinho chegou a compartilhar em seu Instagram uma foto com a ex. Na postagem, Janaína, R10 e João aparecem juntos para celebrar o primeiro contrato de uma empresa de materiais esportivos do filho.