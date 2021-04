Mães do BBB21 pegam carona na fama dos filhos e fazem sucesso nas redes · .

O sucesso do BBB21 é tão grande que, no caso de alguns participantes, acabou se estendendo para as mães. Personagens bastante citadas no programa, algumas delas viraram celebridades nas redes sociais depois que começaram a postar reações e opiniões sobre o jogo.

A primeira a ficar famosa foi a mãe de Arcrebiano, Ana Araújo. A cozinheira conquistou seguidores nas redes sociais depois que começou a fazer orações para afastar o filho de Karol Conká. Deu tão certo que, mesmo após a eliminação do modelo, as torcidas continuam fazendo correntes de oração por seus participantes preferidos.

Já as mães de Gilberto Nogueira e Juliette Freire, por exemplo, ganharam fama por serem bastante citadas pelos filhos dentro do confinamento. As duas já chegaram a participar ao vivo do Mais Você e do Encontro.

Confira abaixo cinco mamães que se tornaram bastante conhecidas pelo público do BBB21:

Juliette e sua mãe, Fátima Freire

Dona Fátima

Com 153 mil seguidores nas redes, Fátima Freire virou uma celebridade na Paraíba, principalmente na cidade de Campina Grande, onde vive com Juliette. A mãe da advogada já havia viralizado anos antes, ao ser trollada pela filha com um filtro de cachorro no Instagram. Como boa blogueira, postou em seu perfil um “recebidinho” enviado pela filha de dentro do confinamento.

Gilberto e sua mãe, Jacira Santana

Dona Jacira

Jacira Santana, mãe de Gilberto, também virou celebridade nas redes sociais e já conta com 112 mil seguidores no Instagram. Assim como Fátima, a progenitora do economista também fez um post com seu recebido do programa e viralizou ao seguir o exemplo da mãe de Bil, que pediu para que o filho saísse do BBB21. Ela, no entanto, não foi atendida.

Arcrebiano e sua mãe, Ana Araújo

Dona Ana

A mãe de Arcrebiano ganhou o coração do público do reality show ao fazer orações para que Bil se afastasse de Karol. A cozinheira tinha quase 150 mil seguidores no Instagram quando teve sua conta roubada, mas já está se reestabelecendo e, inclusive, recebeu propostas para posts patrocinados. Ana também criou um perfil no Twitter para conversar com os fãs.

Viih Tube e sua mãe, Viviane Tube

Mãe Tube

Viviane Tube já era uma musa fitness do Instagram quando a filha decidiu ir para o Big Brother Brasil, mas ultrapassou os 100 mil seguidores depois de aparecer em algumas notícias defendendo a filha por não tomar banho e pelo seu jogo dentro da casa. A mãe de Viih Tube impressionou pela aparência jovem e semelhança com a filha.

Fiuk e sua mãe, Cristina Karthalian

Não é a Gloria!

Apesar de já ter sido casada com Fábio Jr., Cristina Karthalian ficou famosa mesmo por não ser a Gloria Pires. Depois que a atriz postou um vídeo cantando que era apenas mãe de Cleo, o público começou a pesquisar quem era a mãe de Fiuk, e ela também fez um vídeo para deixar claro quem é seu filho.

