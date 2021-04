Mag Seguros oferta vagas para diferentes regiões do Brasil

A Mag Seguros, uma importante instituição financeira reconhecida como pioneira no sistema de previdência no Brasil, está com diversas vagas abertas em todo o Brasil. As oportunidades são para diferentes níveis hierárquicos e contemplam desde estágio e trainee à cargos de liderança.

Há chances para as posições de Agente Comercial, Assistente Comercial, Analista de Sistemas, Cientista de Dados, Arquiteto de Soluções de TI, Agente de Relacionamento, Gerente Comercial, Advogado, Analista de Compliance, Analista de Infraestrutura, Analista de SEM, Promotor de Vendas, Analista Contábil, Estágio de Inteligência de Mercado e Analytics, Estágio de Produtos, Analista de UX, Analista de Backoffice e Atuário.

A empresa também recruta corretores autônomos. Para tanto, é preciso ter mais de 18 anos e ensino médio completo, além da aprovação no curso de habilitação da Escola Nacional de Seguros (ENS). Neste caso, especificamente, a empresa oferece um curso de formação de corretor de seguro de vida e previdência por meio da Universidade Mongeral Aegon para os interessados.

As oportunidades são para atuação nas cidades do Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Recife (PE), Curitiba (PR), Brasília (DF), Macapá (AP), Porto Alegre (RS), Palmas (TO), Maceió (AL), Belo Horizonte (MG), Campo Grande (MS), Florianópolis (SC), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), Juiz de Fora (MG), Porto Velho (RO) e Salvador (BA).

Todas as vagas são 100% inclusivas e há algumas exclusivas para pessoas com deficiência (PCD). Os requisitos variam de acordo com a posição desejada e o nível hierárquico, é claro.

O mesmo vale para os benefícios, que podem sofrer alterações conforme o regime de contratação. Mas, de um modo geral, os trabalhadores da Mag Seguros têm direito a assistência médica, assistência odontológica, auxílio-academia, auxílio-creche, previdência privada, seguro de vida, vale-refeição, vale-transporte e home office

Como se inscrever

Quer trabalhar na Mag Seguros? Os interessados nos cargos corporativos devem se inscrever pela página de vagas da empresa, disponível em https://trabalheconosco.vagas.com.br/mongeral-aegon/oportunidades.

Já os candidatos que desejam se tornar corretores de seguro de vida e previdência autônomos da empresa podem se candidatar clicando aqui.

