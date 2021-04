Magalu lança cartão de crédito sem anuidade e com cashback

O Magazine Luiza lançou nesta segunda-feira (19) o seu novo cartão de crédito digital e sem anuidade, que funciona de maneira integrada ao app Magalu, onde é possível consultar o saldo e o limite disponível, além de acessar outros serviços e efetuar o pagamento da fatura.

A novidade, distribuída por meio da fintech Luizacred em parceria com o Itaú Unibanco, oferecerá cashback em dobro durante um ano, promocionalmente, para todas as compras feitas nos canais de venda Magalu, seja no app, no site ou nas lojas físicas da marca.

Quem solicitar o cartão gratuito até o dia 31 de maio terá direito a 4% de dinheiro de volta nas compras dentro no Magalu, quantia que será creditada diretamente na conta digital MagaluPay. Os novos clientes cadastrados depois desta data receberão 2% de cashback, de acordo com a empresa.

O cartão Magalu grátis traz a bandeira Visa e vários benefícios.Fonte: Magalu/Divulgação

Segundo o diretor de fintech da Magalu Robson Dantas, a novidade contribuirá para o aumento do volume de transações no MagaluPay, que já oferece serviços como depósitos, pagamentos e transferências, inclusive via PIX. “A existência do cartão vai aumentar o uso de nosso aplicativo e fidelizar, ainda mais, o cliente, que terá benefícios para comprar em nosso ecossistema”, explicou o executivo.

Mais benefícios

Além do cashback e da anuidade gratuita, o novo cartão de crédito Magalu também possibilita parcelar as compras em até 24 vezes sem juros no site e nas lojas físicas da marca, oferecendo ainda descontos exclusivos em parceiros como Netshoes, Zattini, Shoestock e Época Cosméticos.

Com bandeira Visa, ele também disponibiliza benefícios oferecidos pelos programas Visa Platinum e Vai de Visa, trazendo a tecnologia de pagamento por aproximação via NFC, tornando a experiência do usuário mais rápida a segura.

O cartão Magalu sem anuidade pode ser solicitado em todos os canais digitais da companhia, incluindo o site da empresa, lembrando que a aprovação está sujeita à análise de crédito.