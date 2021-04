Magazine Luiza anuncia compra da plataforma Jovem Nerd

O Magazine Luiza anunciou, na manhã desta quarta-feira (14), a compra da plataforma multimídia Jovem Nerd. O conteúdo produzido pelo veículo de cultura pop, tecnologia e ciência será integrado ao SuperApp do Magalu.

Os valores da aquisição não foram revelados e, segundo, a gigante do varejo, a linha editorial da produção de conteúdo do Jovem Nerd seguirá sem alterações. Os vídeos, podcasts e matérias continuarão sendo disponibilizados nas plataformas atuais.

O site Jovem Nerd foi lançado em 2002 por Alexandre Ottoni (Jovem Nerd) e Deive Pazos (Azaghal). No YouTube, o canal da marca possui mais de 5,5 milhões de inscritos. Há alguns anos, o podcast Nerdcast ultrapassou a marca de 1 bilhão de downloads.

A integração do Jovem Nerd com o SuperApp tem como objetivo ampliar o alcance e aumentar o tempo de uso do aplicativo, de acordo com o Magazine Luiza. Além disso, a companhia também pretende crescer a audiência e a relevância do MagaluAds.

Esse é mais um movimento do Magalu no mercado, que neste mês de abril já havia anunciado a compra da plataforma de buscas inteligentes SmartHint. No ano passado, a gigante adquiriu empresas como a Unilogic Media Group e Canal Geek Internet (donas do veículo Canaltech) e a loja online Estante Virtual.