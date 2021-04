Magazine Luiza lança cartão de crédito sem anuidade e com cashback

A Magazine Luiza lançou seu mais novo cartão de crédito cheio de novidades. A nova ferramenta não possui anuidade, além de disponibilizar cashback em dobro e um cartão na versão digital para compras virtuais.

O novo produto foi criado através da Luizacred com o Itaú Unibanco e, quem solicitá-lo até o dia 31 de maio receberá 4% de cashback sobre as compras nas lojas Magazine Luiza por um ano. No entanto, aqueles que fizerem o cadastro após este prazo terão direito a apenas 2% de cashback nas transações com o cartão.

“A existência do cartão vai aumentar o uso de nosso aplicativo e fidelizar, ainda mais, o cliente, que terá benefícios para comprar em nosso ecossistema”, esclareceu Robson Dantas, diretor da fintech do Magazine Luiza.

O representante do banco digital ainda faz menção ao MagaluPay, aplicativo que oferece vários serviços, como depósitos, pagamentos e transferências para pagamento ou recebimento, inclusive por meio de Pix.

Outras vantagens do cartão Magazine Luiza

Além dos benefícios já mencionados, o cartão de crédito Magalu permite que o cliente faça compras em até 24 vezes sem juros, nos sites ou nas lojas físicas da rede. No mais, a parceria com o cartão disponibiliza descontos em produtos das empresas cadastradas, como a Shoestock, Época Cosméticos, Netshoes e Zattini.

A versão está sendo liberada na bandeira Visa, garantindo também os benefícios da empresa, como no Visa Platinum e Vai de Visa. Pagamentos por aproximação via NFC também é possível com a ferramenta.

Para adquirir o cartão de crédito, basta acessar o site do Magazine Luiza e selecionar a opção “Quero meu cartão Magalu” no fim da página. Depois, prossiga com o cadastro na plataforma.

Contudo, também é possível solicitar a ferramenta em um estabelecimento da rede Magalu. Vale ressaltar que, como qualquer outro cartão, o processo de aprovação conta com consultas ao histórico financeiros do solicitante.