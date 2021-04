Magazine Luiza lança NOVO cartão de crédito sem anuidade

Nesta última segunda-feira (19), o Magazine Luiza lançou seu novo cartão de crédito sem anuidade. Esse cartão tem como funcionalidade a integração com o aplicativo oficial do Magalu. Através desse app, é possível que você tenha acesso ao seu saldo e, ao mesmo tempo, ao limite disponível.

O aplicativo do Magazine Luiza ainda conta com diversos serviços e possibilita a efetuação do pagamento da fatura direto por essa tecnologia. Importante dizer que o cartão de crédito sem anuidade surgiu através de uma parceria entre a Luizacred e o Itaú Unibanco, de modo que os clientes ainda terão o benefício de cashback em dobro no período de um ano.

O cartão de crédito do Magazine Luiza é totalmente grátis, e está associado à bandeira Visa. É uma forma de pagamento vantajosa em diversos aspectos, tanto pelas questões que favorecem no custo do serviço, quanto no oferecimento de benefícios exclusivos oferecidos pela companhia.

Por conta desse fato de ser da bandeira Visa, quem aderir ao cartão Magalu tem acesso às funcionalidades de pagamentos por aproximação através do NFC, tornando as comprar do usuário mais simples e com maior segurança e agilidade. Está incluído nisso também o acesso aos programas do Vai de Visa e Visa Platinum, e é justamente eles que oferecem essa função importante.

Cashback do cartão de crédito do Magazine Luiza

A vantagem de receber dinheiro de volta vale apenas por doze meses por conta de ser uma promoção oferecida com o lançamento do cartão de crédito. Além disso, o uso desse cashback serve apenas para as compras que forem realizadas diretamente nas plataformas de venda do Magazine Luiza.

Outro ponto importante é que para conseguir ter acesso a um cashback de 4% nas compras através do Magalu, é necessário que os interessados solicitem seu cartão de crédito até o dia 31 de maio, de maneira que ainda falta quase um mês e meio para encerrar esse prazo.

Caso você receba esse dinheiro de volta, esse dinheiro será colocado numa conta digital conhecida como MagaluPay. Após essa data limite estabelecida pelo Magazine Luiza, os novos usuários também terão um benefício de cashback, porém com um valor reduzido de 2%.

Outros benefícios do cartão de crédito

O novo cartão de crédito também traz a oportunidade de que os clientes possam fazer o parcelamento de suas compras em até 24 vezes sem juros, desde que seja através dos canais de vendas do Magazine Luiza, como sites e lojas físicas.

Outro benefício oferecido são os descontos que os usuários do cartão terão em outras lojas, conforme a compra seja feito em estabelecimento dos parceiros da Magalu, como, por exemplo:

Época Cosméticos;

Netshoes;

Shoestock;

Zattini.

O cartão de crédito se tornou um aliado dos consumidores para realizar suas compras durante a pandemia. Mas numa gama de possibilidades e concorrência entre empresas, cada vez mais vantagens foram sendo oferecidos nesse tipo de cartão, como nesse caso, que reúne diversos fatores positivos.

Apesar de ter sido descrito uma série de vantagens com o cartão de crédito do Magazine Luiza, é importante que o leitor entenda que nem todos os clientes conseguirão ter acesso a ele. Assim como diversos outros cartões de crédito, esse cartão do Magalu apresenta a necessidade de que os clientes passem por uma análise de crédito antes de recebê-lo.