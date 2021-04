Magic: campeão PV indica cinco cards fortes da nova coleção

No mês passado contamos a história de Paulo Vitor Damo da Rosa, o brasileiro que se tornou campeão do XXXVI Campeonato Mundial de Magic: The Gathering, o popular jogo de cartas da Wizards of the Coast. Com isso, ele acabou inspirando uma nova carta com suas feições na coleção de Strixhaven!

Como Strixhaven: Escola de Magos tem seu lançamento marcado exatamente para hoje, 23 de abril, o próprio PV listou cinco mágicas e criaturas essenciais para o deck de qualquer jogador no formato standard, ou seja, aquele focado só nas últimas coleções! Confira:

Eis os cards essenciais de acordo com o campeão PVFonte: Magic the Gathering

Como podemos ver, o PV adorou a sua própria carta, o Magilaçador de Elite, alegando que ela “é especialmente boa contra baralhos com cards caros, como o Sultai Ultimatum”. Também brilharam as cartas Luminarte Esperta, “muito forte em formatos mais antigos com mágicas mais baratas”, e Lumescriba Leonino, que é “como Luminarte, mas para o seu time inteiro”.

Por fim, Comando de Prismari te deixa “destruir uma criatura, acelerar o seu próprio jogo ou lidar com permanentes complicadas”, enquanto Verso Desvanescedor “é um card que vai encaixar em qualquer deck Preto e Branco”.

Serão cinco faculdades mágicas que podem ser escolhidas, desde Murchaflor e Platinopena até Quandrix, Sapioforte e Prismari, e Strixhaven já está disponível na versão física de Magic! O que você achou das escolhas do PV? Quais são os seus cards favoritos? Comente a seguir!