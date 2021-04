Magic Mike: HBO Max terá série inspirada no filme

O HBO Max anunciou, nesta sexta-feira (09), que está produzindo a série de competição The Real Magic Mike. Baseada no filme Magic Mike, que conta a história de um stripper profissional, a produção terá formato de um reality show e contará com Channing Tatum (que protagonizou o longa-metragem) como produtor executivo.

Steven Soderbergh, que dirigiu o filme, também foi confirmado no time. A competição não terá roteiro e contará com 10 homens que “perderam sua magia” e agora desenvolverão seus corpos para ganhar um novo nível de autoconfiança. O vencedor levará para casa uma quantia, que não foi divulgada por enquanto, e ainda poderá se apresentar para o público em Las Vegas.

“De sucessos de bilheteria a shows ao vivo esgotados, Magic Mike provou ser um rolo compressor da cultura pop que continua a encantar as pessoas no mundo todo”, afirmou Sarah Aubrey, chefe de conteúdo original do HBO Max, em comunicado à imprensa.

A executiva complementou dizendo que todos estão empolgados para trabalhar com Tatum, Soderbergh e toda a equipe nessa franquia que “celebra a autoconfiança e a sensualidade por dentro e por fora”.

O elenco da série já começou a ser selecionado e, de acordo com Mike Darnell, presidente da Warner Bros. Unscripted Television, o foco será em “talentos desconhecidos”. Aparentemente, os escolhidos serão todos dos Estados Unidos, já que chamadas já começaram a ser divulgadas no país.

A expectativa do HBO Max é que a novidade chegue para o público ainda neste ano. A história de Magic Mike surgiu da breve experiência de Channing Tatum como stripper em boates nos Estados Unidos, quando ele ainda não era ator.