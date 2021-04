Mahmoud Baydoun, do BBB18, é participante do ‘No Limite’ | No Limite

Com família de origem libanesa, Mahmoud foi morar no país asiático aos 6 anos e, por isso, é fluente no idioma árabe. Desde que voltou ao Brasil, mora em Rondônia, onde segue seu trabalho como sexólogo, publicando vídeos divertidos em que tira dúvidas sobre o tema em suas redes sociais.

Sua passagem pelo BBB18 foi repleta de altos e baixos. Foi o primeiro líder da edição, ao vencer uma prova de sorte, e precisou indicar logo de cara um dos participantes ao Paredão. Além de tretas que marcaram sua participação no reality, também foi o responsável por uma punição que fez com que todos os brothers fossem para a Xepa, com quantidade de comida limitada, o que lhe rendeu inimizades na casa. Emparedado três vezes, acabou saindo na votação contra Gleici e Paula. Relembre momentos de Mahmoud no BBB: