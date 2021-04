Maicon surpreende torcida e encaminha rescisão com Grêmio, diz jornalista; contrato do meia vai até o fim de 2021

Além da mudança no comando técnico, alguns jogadores também estão deixando o Grêmio, que vem fazendo uma reformulação dentro do elenco. Após nomes como Vanderlei e David Braz deixarem o clube para defenderem Vasco e Fluminense respectivamente, o capitão Maicon pode encaminhar um acordo para deixar o clube.

Segundo a informação de Hilton Mombach, no site Correio do Povo, o meio-campista de 35 anos está negociando a rescisão do seu contrato após a saída do técnico Renato Portaluppi. Maicon foi o pilar do time gremista na conquista da Copa do Brasil de 2016, além de conquistar também a Recopa e a Libertadores da América.

Foto: Lucas Uebel/Grêmio



O jogador sofreu com várias lesões musculares nos últimos tempos que fizeram com que não conseguisse repetir o mesmo desempenho. Geralmente, Maicon vinha atuando como titular em jogos mais importantes e saindo no segundo tempo, pois não vinha tendo fôlego para completar os 90 minutos em campo.

