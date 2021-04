Maicosuel pede chance no Botafogo

O Botafogo ficou em situação delicada no Campeonato Carioca. O empate com o Volta Redonda fez os alvinegros não dependerem mais de si para avançar às semifinais.

O técnico Marcelo Chamusca ainda tenta achar a melhor formação da equipe. Fora de campo, a diretoria segue em busca de reforços.

Quem se candidatou a uma vaga no Botafogo foi o meia Maicosuel. O jogador, ídolo da torcida, não atua desde 2019, mas crê que pode ajudar na temporada.

“Minha vontade é de poder ajudar. Faz muito tempo que não jogo e preciso estar num lugar onde me sinta bem, que eu me sinta em paz. Preciso treinar bem, estar feliz para reencontrar meu futebol. Estou com 34 anos, o modo de futebol talvez tenha mudado um pouco, mas quero ajudar. Estou bem, treinando e esperando uma oportunidade. É claro que a condição física está abaixo, estou magrinho, um pouco mais forte, mas para 34 anos estou bem”, disse ao canal “Gigante Glorioso”, no Youtube.

Fogão treina no Nilton Santos antes de viajar para Natal! Equipe alvinegra enfrenta o ABC, nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil! #VamosBOTAFOGO ⭐️🔥 pic.twitter.com/mxD0xHCBi6 — Botafogo F.R. (@Botafogo) April 13, 2021

Maicosuel afirmou que aceita ter um contrato de produtividade com os alvinegros.

“Quero deixar claro que não quero menosprezar nenhum jogador do atual elenco. Sei que o Botafogo tem muito mais a oferecer a mim do que eu ao Botafogo, mas se fosse uma coisa boa para os dois, por que não? Nunca precisei jogar por dinheiro, roubar o clube. Quero ajudar, voltar a dar alegria, ter alegria, e o time certo seria o Botafogo, por tudo que eu passei. Seria uma coisa boa para os dois. Seria uma coisa normal, como em qualquer outro clube, um contrato de produtividade”, declarou.

Flamengo nunca!

O meia revelou que fez uma promessa de nunca atuar no Flamengo. Maicosuel destacou que se tornou um “alvinegro” quando passou por General Severiano.

“Eu tenho vários amigos flamenguistas, joguei com vários que jogam lá atualmente. Mas fiz uma promessa para o André Silva (vice-presidente de futebol do Botafogo quando estava no clube) de que eu jamais vestiria a camisa do Flamengo. É até feio falar uma coisa dessa, mas eu aprendi a ser desse jeito no Botafogo, aprendi a amar o Botafogo. E o que o Botafogo não gostava, eu também não gostava”, falou.

Maicosuel atuou pelo Botafogo entre 2009 a 2012 e se tornou um dos ídolos da torcida alvinegra no período.