Mailbiz recruta para vagas remotas e presenciais

A Mailbiz, empresa especializada em tecnologia e serviços de e-mail marketing com foco em e-commerce, está contratando! São oferecidas duas vagas para as posições de Assistente de Marketing e Assistente de Pré-Venda (SDR). As posições são para atuação remota, mas é importante ter disponibilidade para atuar presencialmente na cidade de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, quando necessário. As contratações são no regime CLT.

De acordo com a empresa, grande parte do processo seletivo será feito de forma remota, respeitando todas as regras sanitárias vigentes.

Conheça mais sobre as posições

Já para a posição de Assistente de Pré-Venda (SDR) é exigida experiência anterior com Pré-Venda ou com vendas. O profissional será responsável por conversar com todos os novos possíveis clientes que chegam até a empresa, fazendo o primeiro contato com eles, buscando identificar se há sinergia entre suas demandas e a Mailbiz.

Os interessados devem acessar este link para se candidatar.

