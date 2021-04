Mainstream: sátira sobre influencers com Andrew Garfield ganha trailer

O primeiro trailer do filme Mainstream, a sátira de Gia Coppola, estrelado por Andrew Garfield e Maya Hawke, foi divulgado. O longa, que conta a história de uma mulher em busca da fama online que começa a fazer vídeos no YouTube com um estranho encantador, tem estreia nos cinemas, digital e doméstica no dia 7 de maio nos EUA.

O personagem de Garfield, que no trailer está fazendo vídeos sob o nome de No One Special, representa as celebridades da mídia social e aqueles que alcançaram um nível de fama por “promover um estilo de vida de fazer e não dizer nada”, como o amigo de Frankie (Hawke) a lembra. Mas quando a moça, trabalhando em um beco sem saída e frustrada com sua própria vida, é puxada para a órbita do Ninguém Especial, ela percebe que seu desejo de se tornar famosa – e sua repentina ascensão para a notoriedade pública – pode ser a única coisa a arruinar os dois.

O filme é da diretora Gia Coppola, criadora de Palo Alto, de 2013, que também atua como co-roteirista do projeto junto com Tom Stuart. Além de Hawke e Garfield, o projeto também é estrelado por Nat Wolff (Paper Towns, Home Again) e Jason Schwartzman (Moonrise Kingdom, The Grand Budapest Hotel), assim como Alexa Demie, Johnny Knoxville e Jake Paul.

Os produtores incluem Coppola, Garfield, Fred Berger, Lauren Bratman, Jake Heller, Siena Oberman, Francisco Rebelo de Andrade, Enrico Saraiva, Alan Terpins e Zac Weinstein.

Confira o trailer oficial.

A sinopse oficial de Mainstream descreve: “uma jovem (Maya Hawke) que acha que encontrou um caminho para o estrelato na internet quando começa a fazer vídeos no YouTube com um estranho carismático (Andrew Garfield) – até que o lado obscuro da celebridade viral ameaça arruinar os dois. Na sociedade de hoje focada nas redes sociais, o que constitui popularidade, como nós lutamos para ser criativos em uma era moderna do “descolado”, como é crescer com uma presença na mídia social. MAINSTREAM deixará você analisando seu relacionamento com as mídias sociais enquanto atua como um conto de fadas que adverte sobre o que nossa cultura valoriza e os perigos psicológicos que podem vir com isso”.

Mainstream será lançado em cinemas selecionados, em plataformas digitais e em vídeo on demand no dia 7 de maio nos Estados Unidos. Uma data para a chegada ao Brasil ainda não foi divulgada.