‘Maior artilheiro colombiano em atividade na Libertadores’

Destaque do Junior Barranquilla, Miguel Borja tem compromisso pela terceira rodada da Conmebol Libertadores, nesta quinta-feira (8), diante do Bolívar-BOL, em busca de uma vaga na fase de grupos do torneio continental. O camisa nove, que ainda pertence ao Palmeiras, foi destaque no perfil oficial do Twitter da Conmebol pelo número de gols na competição.

Atual artilheiro do Junior na temporada 2021, Borja é um dos principais nomes do campeonato colombiano. Desde 2016, quando começou a ganhar destaque no cenário internacional, o atacante acumula um número expressivo de gols nos últimos anos.

Como destaca a Conmebol em seu perfil oficial do Twitter, Borja é o jogador colombiano em atividade com mais gols na Libertadores. Campeão com o Atlético Nacional em 2016, o centroavante conta com 19 gols, 11 pelo Verdão, três pelo Junior e cinco pelo Nacional. Em 39 jogos disputados, o colombiano conta com média aproximada de 0,5 tentos por partida.

🇨🇴⚽️ ¡Los goles de @MiguelABorja9 en la CONMEBOL #Libertadores! 🔥 🏆🔝 Es el máximo goleador colombiano en actividad en la Copa: suma 3⃣ con @JuniorClubSA y logró 1⃣1⃣ con @Palmeiras y 5⃣ con @nacionaloficial. 🔜 ¿Marcará con el Tiburón en la Fase 3 contra @Bolivar_Oficial? pic.twitter.com/W9xPVshko1 — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) April 8, 2021

Especulado no Palmeiras na reta final da temporada passada, Borja chegou a ser cogitado pela diretoria alviverde para fazer seu retorno ao clube. Porém, em entrevista ao canal “TNT Sports” em março de 2021, o técnico Abel Ferreira revelou que barrou o retorno por conta de exigências feitas pelo próprio atacante para compor o elenco principal na disputa da competição sul-americana.