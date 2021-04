“Maior lateral de todos os tempos”; Neto rasga elogios a Daniel Alves e faz coro para o jogador disputar a próxima Copa do Mundo

O São Paulo segue invicto nesse retorno ao futebol. Nas últimas 6 partidas, somados o Campeonato Paulista e a estreia na Copa Libertadores, o Tricolor venceu todos os duelos. Esse bom momento do Soberano pode ser atribuído em especial a duas pessoas: o técnico Hernán Crespo e o camisa 10 Daniel Alves. Antes criticado pela torcida por não querer atuar no meio de campo, o ala aceitou os conselhos do comandante argentino e voltou a jogar na lateral direita. Não demorou muito para o medalhão se destacar como os tempos de Europa.









Daniel Alves vem fazendo tanto sucesso na posição, que o apresentador Neto voltou a elogiar o lateral-direito, afirmando que se o atleta mantiver o mesmo nível, certamente estará na próxima Copa do Mundo com o Brasil em 2022. O ex-jogador também elogiou Crespo e sua comissão técnica, por convencer o jogador atuar em seu setor.

“Eu sempre disse que você, Daniel Alves, é o maior lateral direito de todos os tempos, você é um dos maiores, você vai para a Copa do Mundo. Então, quando eu disse que você tinha que jogar de lateral direito, hoje a gente bate palma para o Crespo e para o Muricy porque eles fizeram isso”.

Neto elogiou Daniel Alves



“Você está jogando muito de lateral direito e vai para a Copa do Mundo. De meia esquerda, você não joga nada. Está falado?“, completou o apresentador da Bandeirantes.

O São Paulo volta a campo na próxima quinta-feira (29) para encarar o Rentistas, do Uruguai, no Morumbi, em jogo válido pela 2ª rodada do grupo E, da Copa Libertadores da América.