Maioria deve consumir Auxílio antes mesmo do saque, projeta Caixa

A grande maioria dos brasileiros que irão receber o Auxílio Emergencial vão consumir o dinheiro antes mesma da data do saque. Pelo menos essa é a projeção da Caixa Econômica Federal neste momento. Quem disse isso foi o próprio Presidente do banco, Pedro Guimarães, nesta sexta-feira (9).

Guimarães disse isso em uma entrevista para o programa A Voz do Brasil. Na ocasião, ele disse que os brasileiros estão cada vez mais próximos da internet. Dessa forma, ele acredita que boa parte das pessoas irão usar o benefício mesmo pelos meios virtuais.

“As pessoas estão utilizando muito bem o Caixa Tem. Mais da metade das pessoas (entre as que recebem o Auxílio Emergencial) já consome o benefício antes de fazer o saque nas lotéricas e nas agências. Isso é muito importante porque essas contas são de graça e vão ficar depois do auxílio”, disse Guimarães.

Como se sabe, o Governo Federal já está liberando a primeira parcela do novo Auxílio Emergencial. Mas essa liberação do dinheiro acontece só no Caixa Tem. Quem quiser sacar o dinheiro ou fazer uma transferência via PIX vai ter que esperar mais um pouco para fazer isso.

De acordo com o calendário de saques, em alguns casos as pessoas terão que esperar até um mês para tirar esse dinheiro nos bancos. Considerando o caráter emergencial do Auxílio, imagina-se que essas pessoas não querem esperar esse tempo inteiro para pegar esse dinheiro do Governo.

Apelo do Presidente

Nos últimos dias, o Presidente da Caixa vem fazendo uma série de entrevistas sobre o Auxílio Emergencial. Em todas elas, Guimarães pede para que as pessoas evitem ao máximo ir até os pontos físicos das agências do banco. Mesmo que seja apenas para tirar algumas dúvidas.

Essa preocupação acontece porque o país está passando por uma pandemia. De acordo com os dados oficiais, mais de 330 mil pessoas já morreram em decorrência da Covid-19 até aqui. Então tudo o que o banco não quer neste momento é provocar novas aglomerações.

Dessa forma, quando Guimarães diz que os brasileiros estão usando cada vez mais as plataformas digitais, na verdade ele está encorajando as pessoas a seguirem por esse caminho. Hoje, as agências da Caixa estão registrando movimentos consideráveis em várias cidades do país.

Atendimento sobre Auxílio

Mas há alguns casos onde as pessoas não podem deixar de ir para as agências. Quando acontece um bloqueio no app, por exemplo, esse problema só se resolve com a presença de um agente da Caixa. De acordo com o próprio Presidente do banco, casos assim são comuns.

Os bloqueios acontecem normalmente como um mecanismo de defesa do sistema. Quando uma pessoa registra mais de dois números de celular em uma mesma conta, por exemplo, o sistema vai bloquear o aplicativo. E isso só se resolve indo para a agência.

Além disso, dezenas de milhões de pessoas no país ainda não possuem acesso aos meios digitais. Para essas pessoas, a única saída é mesmo buscar ajuda nas agências da Caixa Econômica. Seja como for, em todos os outros os casos, a Caixa pede que as pessoas fiquem em casa e resolvam tudo pela internet mesmo.