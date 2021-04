Mais de 11 mil vagas estão abertas em concursos públicos ao redor do país; confira lista

Superintendência Municipal de Água e Esgoto (SAE) do município de Catalão 30/05/2021 200 R$ 5.009,00 fundamental, médio e superior Catalão Goiás Edital Prefeitura de Itamonte (MG) 30/04/2021 75 R$ 11.400,00 médio, técnico e superior Itamonte Minas Gerais Edital Ministério Público do Distrito Federal (MPDFT) 29/04/2021 R$ 32.004,65 superior Distrito Federal Edital Prefeitura de Jaciara (MT) 29/04/2021 11 R$ 1.446,72 médio Jaciara Mato Grosso Edital Prefeitura de Olinda (PE) 29/04/2021 219 R$ 2.369,00 técnico e superior Olinda Pernambuco Edital Prefeitura de Petrolina (PE) 29/04/2021 634 R$ 1.564,59 fundamental, médio e superior Petrolina Pernambuco Edital Secretaria da Fazenda do Piauí (Sefaz-PI) 29/04/2021 40 R$ 4.500,00 superior Teresina Piauí Edital Prefeitura de Chapadão do Lageado (SC) 29/02/2021 15 R$ 4.114,00 fundamental e superior Chapadão do Lageado Santa Catarina Edital Advocacia-Geral da União (AGU) 28/04/2021 110 R$ 8.300,00 médio e superior várias cidades Distrito Federal Edital Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) 28/04/2021 1 R$ 6,41 / hora superior Soledade Rio Grande do Sul Edital Tribunal de Justiça de Rondônia (TJ-RO) 28/04/2021 175 R$ 5.728,69 médio e superior Porto Velho Rondônia Edital Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) 27/04/2021 R$ 6,41 / hora superior Sobradinho Rio Grande do Sul Edital Prefeitura de Santa Vitória do Palmar (RS) 27/04/2021 médio e superior Santa Vitória do Palmar Rio Grande do Sul Edital Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 27/04/2021 29 R$ 4.472,64 superior Várias cidades Rio Grande do Norte Edital Câmara Municipal de Porto Feliz 26/04/2021 1 R$ 1.845,24 fundamental Porto Feliz São Paulo Edital Câmara Municipal de Santa Fé de Minas (MG) 26/04/2021 4 R$ 1.300,00 fundamental e médio Santa Fé de Minas Minas Gerais Edital Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) 26/04/2021 5 R$ 5.801,50 técnico e superior Sabará Minas Gerais Edital Marinha 26/04/2021 33 médio Rio de Janeiro Rio de Janeiro Edital Prefeitura de Mauá (SP) 26/04/2021 542 R$ 4.320,00 fundamental, médio e superior Mauá São Paulo Edital Prefeitura de Nonoai (RS) 26/04/2021 17 R$ 1.657,75 fundamental Nonoai Rio Grande do Sul Edital Prefeitura de Pentecoste (CE) 26/04/2021 295 R$ 8.700,00 fundamental, médio, técnico e superior Pentecoste Ceará Edital Prefeitura de Porto Esperidião (MT) 26/04/2021 10 R$ 1.550,00 médio Porto Esperidião Mato Grosso Edital Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina (SC) 26/04/2021 25 R$ 13.813,53 técnico e superior Várias cidades Santa Catarina Edital Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) 26/04/2021 165 R$ 7.620,37 superior Brasília, São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro Distrito Federal, São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro Edital Empresa Gerencial de Projetos Navais (Emgepron) 25/04/2021 5 R$ 2.768,20 médio Itajaí Santa Catarina Edital Aeronáutica 23/04/2021 130 médio Barbacena Minas Gerais Edital Prefeitura de Cachoeira Alta (GO) 23/04/2021 14 R$ 2.953,00 fundamental, médio e superior Cachoeira Alta Goiás Edital Prefeitura de Presidente Castello Branco (SC) 23/04/2021 6 R$ 788,89 médio Presidente Castello Branco Santa Catarina Edital Prefeitura de Simolândia (GO) 23/04/2021 35 R$ 1.400,00 fundamental e médio Simolândia Goiás Edital Prefeitura de Tavares (RS) 23/04/2021 R$ 500,00 médio, técnico e superior Tavares Rio Grande do Sul Edital Prefeitura de Venturosa (PE) 23/04/2021 125 R$ 4.787,81 médio e superior Venturosa Pernambuco Edital Prefeitura de Vidal Ramos (SC) 23/04/2021 6 R$ 15.500,83 fundamental e superior Vidal Ramos Santa Catarina Edital Prefeitura de Turvânia (GO) 22/05/2021 57 R$ 2.536,38 fundamental, médio, técnico e superior Turvânia Goiás Edital Prefeitura de Bombinhas (SC) 21/05/2021 R$ 3.287,52 superior Bombinhas Santa Catarina Edital Instituto Técnico-Científico de Perícia do Rio Grande do Norte (RN) 20/05/2021 276 R$ 7.440,00 médio e superior Várias cidades Rio Grande do Norte Edital Serviços Técnicos Gerais (Setec) de Campinas (SP) 20/05/2021 32 R$ 8.286,45 fundamental, médio e superior Campinas São Paulo Edital Minas Gerais Administração e Serviços S.A. – MGS (MG) 17/05/2021 3367 R$ 1.421,26 fundamental e médio Belo Horizonte Minas Gerais Edital Departamento Penitenciário Nacional (Depen) 16/05/2021 107 R$ 8.293,82 superior Brasília Distrito Federal Edital Consórcio de Saúde dos Municípios do Oeste do Paraná (Consamu) 13/05/2021 76 R$ 9.644,29 médio, técnico e superior Várias cidades Paraná Edital Prefeitura de Apiúna (SC) 12/05/2021 1 R$ 11.509,57 superior Apiúna Santa Catarina Edital Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Lajinha (SAAE-MG) 11/05/2021 6 R$ 1.868,37 fundamental, médio e superior Lajinha Minas Gerais Edital Conselho Regional de Biomedicina – 4ª Região 10/05/2021 10 R$ 4.465,93 médio e superior Belém e Porto Velho Pará e Rondônia Edital Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Maranhão (Creci-MA) 10/05/2021 6 R$ 1.942,63 médio e superior São Luís, Imperatriz e Balsas Maranhão Edital Conselho Regional de Serviço Social 8ª Região (Cress – DF) 10/05/2021 2 R$ 3.800,00 médio, técnico e superior Brasília Distrito Federal Edital Prefeitura de Goiatuba (GO) 10/05/2021 330 R$ 1.922,07 fundamental, médio e superior Goiatuba Goiás Edital Prefeitura de Goiatuba (GO) 10/05/2021 71 R$ 4.759,48 técnico e superior Goiatuba Goiás Edital Prefeitura de Verdejante (PE) 10/05/2021 126 R$ 15.000,00 fundamental, médio e superior Verdejante Pernambuco Edital Prefeitura de Ouro Preto (MG) 09/05/2021 R$ 13.440,92 fundamental, médio, técnico e superior Ouro Preto Minas Gerais Edital Prefeitura de Quirinopolis (GO) 09/05/2021 113 R$ 1.141,00 alfabetizado e fundamental Quirinopolis Goiás Edital Prefeitura de Mandaguari (PR) 07/05/2021 29 superior Mandaguari Paraná Edital Prefeitura de João Pessoa (PB) 06/05/2021 618 R$ 6.412,30 médio, técnico e superior João Pessoa Paraíba Edital Defensoria Pública do Distrito Federal 05/05/2021 375 R$ 1.200,00 superior Brasília Distrito Federal Edital Prefeitura de Apiúna (SC) 05/05/2021 1 R$ 1.946,50 técnico Apiúna Santa Catarina Edital Prefeitura do Paulista (PE) 04/06/2021 25 R$ 12.183,29 superior Paulista Pernambuco Edital Exército 04/05/2021 1.1 médio e técnico Várias cidades Vários estados Edital Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina (SES – SC) 04/05/2021 3 R$ 7.813,53 superior Várias cidades Santa Catarina Edital Prefeitura de Dores do Turvo (MG) 03/05/2021 110 R$ 8.500,00 fundamental, médio e superior Dores do Turvo Minas Gerais Edital Coordenadoria de Controle de Doenças (SP) 01/05/2021 12 R$ 1.750,00 superior Várias cidades São Paulo Edital









