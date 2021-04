Mais de 70 vagas home office

A Serasa Experian tem empregos divulgados para TODO BRASIL! Quer fazer parte dessa equipe de sucesso? A empresa que controla os débitos nacionais de cidadãos está anunciando mais de 70 oportunidades de emprego pela modalidade home office. Veja, a seguir, como se candidatar a uma das vagas disponíveis e garantir sua carteira assinada!

Serasa Experian tem empregos para TODO BRASIL

A empresa está buscando profissionais para o setor tecnológico, e visa oportunidades pelo home office em várias áreas de atuação. Há possibilidades para programação, área Analytics e diversos outros cargos. Além disso, é possível fazer o cadastro no site para deixar currículo e demais informações no banco de talentos. Assim que uma vaga surgir, e que tenha semelhança ao perfil de inscrição, a empresa contata o candidato!

Os candidatos interessados devem apresentar autonomia, ambição, senso de sono, resiliência e capacidade de execução. Todas essas são características imprescindíveis para quem está buscando ingressar na empresa de grande porte e de carreira. Os principais cargos disponíveis são:

Digital Analytics;

Business Intelligence (Digital Analytics);

Data Scientist;

Business Intelligence;

Banco de talentos (para todo o Brasil);

Business Development;

Especialista de CRM Data Analytics;

Product Owner;

Sênior Product Designer;

FrontEnd Developer;

BackEnd Developer;

Analista de Comunicação e Engajamento;

Advogador Sr;

Growth Hacker Lead;

Especialista de Marketing;

Designer Senior;

Especialista em Políticas de Crédito PF;

Requirements Analyst;

Software Engineer;

Desenvolvedor FullStack;

Devops Engineer.

Como se inscrever

Os candidatos podem se inscrever diretamente no site de inscrição do Serasa Carreiras e cadastrar currículo com informações solicitadas. Basta selecionar a vaga pleiteada e cadastrar-se, seguindo todas as orientações da página, que promoverá o Processo Seletivo. A Serasa Experian tem empregos e o intuito de causar impactos nas vidas das pessoas, buscando diversidade e inclusão sempre.

Fique por dentro de todas as vagas de emprego da semana aqui, no Notícias Concursos!