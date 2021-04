“Mais importante do que pedir reforços “; Mauro Cezar ‘pega pesado’ com Abel e declaração repercute na torcida do Palmeiras

O Palmeiras joga na noite desta quarta-feira (21) contra o Universitário, do Peru, na estreia da Copa Libertadores da América. Todos dentro do clube sabem a importância de começar bem a maior competição do continente, principalmente longe de seus domínios. Após as últimas partidas fracas, a torcida palmeirense espera uma boa exibição do time.









Mauro Cezar deu sua opinião sobre o atual momento vivido pelo Verdão e disse que Abel, antes de se preocupar em pedir reforços, precisa é melhorar a performance da equipe. O jornalista é conhecido sempre por ter opiniões mais diretas e algumas vezes, até polêmicas, que repercutem bastante na web.

“Mais importante do que pedir reforços, é o técnico do Palmeiras tentar acrescentar, o que depende dele, outros elementos ao jogo do time, uma diversidade maior de jogo. É o que a gente vem falando desde 2020, antes mesmo da conquista dos dois importantes títulos”, disse em declaração ao portal UOL Esporte.

O comentarista seguiu na mesma linha e afirmou que, com o português pedindo contratações nessa época do ano, com os clubes precisando cortar gastos por conta da pandemia e não sendo a época ideal para grandes investimentos, Abel acaba parecendo mais com os outros técnicos brasileiros.

“Antes de pedir reforços, como faz o Abel e fazem tantos técnicos brasileiros, devem se preocupar em aprimorar a forma de jogar da sua equipe. Agora, convenhamos, quando o Abel, com um bom elenco nas mãos, pede reforços a essa altura, ele fica mais parecido ainda com outros técnicos aqui do Brasil”, disse.