‘Mais problema de treinador que da equipe’

O Atlético de Madrid pode ver a liderança sair de seus domínios em Madri e rumar para a Catalunha. Isso porque os Colchoneros foram derrotados pelo Athletic Bilbao no San Mamés por 2 a 1 e, caso o Barcelona vença sua partida atrasada, tomará a ponta.

Após a partida, jornais espanhóis detonaram a postura do time madrilenho e a escalação inicial que o técnico Diego Simeone mandou a campo.

Em coletiva, Cholo concordou com as críticas, afirmando que o problema foi mais dele do que da equipe na derrota. Além disso, explicou a escolha de Suárez e João Félix no banco.

“É claro que se que se repete é mais um problema do treinador do que para a equipe. Quando um treinador não resolve esta situação, algo está errado. Tentaremos consertar”, começou por afirmar.



“O Lemar treinou um dia, o João um e o Luís dois também. O time vinha fazendo boas atuações e que as mudanças iam nos dar condições para continuarmos competindo. Às vezes o que se imagina não sai. Por isso é futebol e a vida que é mutável. Você tem que lutar com o que você encontra, não com o que você imagina”, completou.

Com a derrota, o Atlético segue em primeiro, com 73 pontos. Mas, vê Real e Barcelona com 71, no retrovisor. Na próxima rodada, já podendo ter perdido a liderança, o clube da capital espanhola encara o Elche, fora de casa.