Mais quatro clubes ingleses abandonam a Superliga Europeia

Mais quatro equipes do Reino Unido anunciaram nesta terça-feira que estão deixando o projeto que visa criar uma “Superliga Europeia”. O projeto contava com doze dos maiores clubes da Inglaterra, Itália e Espanha.

Mais cedo, o Manchester City confirmou que também está deixando o projeto. Além dos clubes ingleses, Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madri, Juventus, Inter de Milão e Milan fazem parte do grupo de times interessados em criar uma competição paralela e gerida pelos clubes fundadores.

As a result of listening to you and the wider football community over recent days we are withdrawing from the proposed Super League.

We made a mistake, and we apologise for it.

— Arsenal (@Arsenal) April 20, 2021