Mais rápido que Everton Cebolinha, zagueiro de R$ 320 milhões do Grêmio saiu do Inter e tem irmão gêmeo atacante

Com a lesão de Pedro Geromel, Renato Gaúcho quebrou a cabeça nos últimos meses para encontrar um parceiro de zaga ideal para Kannemann no Grêmio. Após testar vários nomes, o técnico encontrou a solução “dentro de casa”. Ruan, de apenas 21 anos, foi um dos destaques da equipe na vitória sobre o Internacional no último final de semana pelo Gauchão, e deverá ser mantido na equipe titular do duelo contra o Del Valle.

Independiente Del Valle-EQU x Grêmio, pela ida da terceira fase da Conmebol Libertadores, terá transmissão ao vivo do FOX Sports nesta sexta-feira (9), a partir das 19h15 (horário de Brasília), e acompanhamento em tempo real do ESPN.com.br, com VÍDEOS de lances e gols.

Natural de Tramandaí-RS, Ruan começou no futebol ao lado do irmão gêmeo Ramon, que é atacante atualmente do Novo Hamburgo-RS.

O defensor começou no São José-RS e teve uma curta passagem – por volta de três semanas – pelas categorias de base do Internacional em abril de 2017. No segundo semestre do mesmo ano, ele passou por um período de avaliações no Grêmio, quando estava também no Novo Hamburgo, antes de ser aprovado.

“Eu vi os jogos do Ruan pelo Novo Hamburgo no Estadual sub-17 e me chamou muita atenção a velocidade dele e a sua recuperação defensiva. É um jogador muito bom no desarme que dificilmente perde um combate no ‘um contra um’ contra o atacante”, contou Claudinei Vargas, observador externo do Grêmio, ao ESPN.com.br.

Ruan (à esq.) e Rodrigues em jogo do Grêmio SANTIAGO ARCOS/AFP via Getty Images

“Lembro que vi mais alguns jogos e nos relatórios que fiz dele já disse para ir ao clube. Já falamos com a diretoria do Novo Hamburgo para começar esse processo. Quando um captador vê um jogador na base, precisa pensar como ele seria dentro do profissional, como se encaixaria. Por mais que ele tenha algo par melhorar e evoluir. Precisa ver se tem competência e as características que se encaixavam”, disse Claudinei.

Por um tempo ele atuou ao lado do irmão na base gremista, mesma situação dos gêmeos Frank (ex-zagueiro) e Ronald de Boer (ex-atacante), que jogaram no Ajax, Barcelona e na seleção holandesa.

Enquanto Ruan se firmou e foi o capitão do time que conquistou a Copa RS Sub-20, Ramon saiu do Grêmio e passou pelo Avenida antes de ir para o Avaí. Os dois chegaram a se enfrentar duas vezes pelo Brasileiros de Aspirantes de 2019, com vitórias gremistas sobre o clube catarinense por 2 a 1 e 3 a 1.

Além de jogar pelo time transição na competição, ele passou a treinar com o elenco principal e impressionou pela grande velocidade. Em um teste junto com os profissionais, o defensor foi o jogador mais rápido ao atingir 37,2 km/h, superando o atacante Everton Cebolinha (34km/h).

Outra característica é a boa técnica aliada ao faro para o ataque. Na base, ele era conhecido por marcar muitos gols e dar algumas assistências.

“Isso é algo muito valorizado até mesmo na Europa. O jogo aéreo dele ofensivo e defensivo é muito bom. Ele tem competências até mesmo para jogar de volante porque tem bom passe e uma saída de jogo”, disse Claudinei.

Ruan foi titular nos últimos quatro jogos, incluindo o duelo contra o Ayacucho, pela Conmebol Libertadores. Com um contrato que se encerra no fim de 2022, o jovem tem multa rescisória de 50 milhões de euros (R$ 327 milhões). Vários clubes europeus já demonstraram interesse no zagueiro.