Mais um! Fluminense anuncia a contratação do zagueiro David Braz

O penúltimo reforço do pacotão do Fluminense para a Libertadores está oficializado. Nesta sexta-feira, o clube confirmou a contratação do zagueiro David Braz, que rescindiu com o Grêmio e assina com o Tricolor até abril de 2023. O vínculo dele com o clube já está publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Braz cumpre quarentena após testar positivo para Covid-19 no início da semana. Ele chega ao Flu sem custos e completa a zaga com o também recém-contratado Manoel, além de Luccas Claro, Nino, Matheus Ferraz e Frazan.

– Estou extremamente feliz, com uma enorme expectativa de iniciar minha trajetória com a camisa do Fluminense. Um clube grande, com grandes desafios nesta temporada, e fazer parte desse projeto é algo que me deixa muito motivado. Prometo muita luta, dedicação e espero somar bastante a esse grupo que é muito qualificado em todos os sentidos – disse, ao site oficial.

O zagueiro tinha contrato com o clube gaúcho até dezembro deste ano, mas acabou ficando sem espaço e está fora dos planos. Braz chegou ao Grêmio em 2019, em uma troca que envolveu a saída de Marinho para o Santos. No total, foram 68 partidas e sete gols marcados. Ele tem passagens importantes por clubes brasileiros, como Palmeiras, Flamengo, Santos, Vitória e Grêmio.

– Agradeço a torcida do Fluminense que já vem me dando boas-vindas antes mesmo do anúncio e dizer que farei o possível para ajudar o Fluminense em busca de vitórias e conquistas – completou.

David Braz é mais um reforço para o Fluminense na temporada. Ele se junta a Samuel Xavier e Wellington, já há mais tempo com o grupo, além de Manoel, Cazares e Abel Hernández, que também fazem parte deste “pacotão” de contratações. O único que ainda não foi anunciado é o atacante Raúl Bobadilla, que chegará por empréstimo junto ao Guaraní (PAR).