Mais Você bate recorde com BBB21, e Ana Maria Braga tem fila de anunciantes · .

A nova fase do Mais Você, que voltou para os estúdios da Globo em São Paulo no fim de fevereiro, fez bem para o programa, que registrou recorde mensal de ibope em março. Com pautas ligadas ao BBB21, quadros tradicionais e ideias que repercutem diariamente na web e na imprensa, a atração de Ana Maria Braga também teve uma disparada nas ações de merchandising.

Um levantamento feito pelo . demonstra que a apresentadora fez 35 propagandas nas 23 edições do matinal que foram ao ar no mês passado, o que representa um aumento de 75% na comparação com fevereiro.

A procura do mercado publicitário aumentou consideravelmente no fim do primeiro trimestre deste ano, o que causou uma fila de anunciantes no Mais Você. Ana Maria tem como tradição ser criteriosa em relação ao que “vende” na TV, além de impor um limite de três ações de merchandising por programa –ela não faz mais do que isso.

O sucesso comercial da atração acontece juntamente com a boa fase no quesito audiência. Em março, o matinal fechou com 8,0 pontos de média no PNT, que aponta o ibope das 15 maiores regiões metropolitanas do país.

Com esse desempenho, o Mais Você ficou com um pouco mais do que o dobro do público de Record e SBT entre 9h30 e 10h45 –nessa faixa, 42,5% dos televisores ligados no Brasil no mês passado assistiram à Globo.

Essa foi a melhor audiência mensal do programa de Ana Maria Braga nos últimos dois anos. A atração tem média de 14 milhões de telespectadores por dia e já alcançou 111 milhões de pessoas (que viram pelo menos um minuto da atração) em 2021.

O BBB21 tem colaborado para o bom momento do Mais Você. Com o quadro do café da manhã com o eliminado, que é patrocinado por uma marca de sabão em pó, o matinal tem se mantido acima dos dois dígitos de ibope e com mais público do que o Bom Dia Brasil (exibido antes) e do que o Encontro com Fátima Bernardes (que vai ao ar depois).

Além das quartas-feiras, quando conversa com quem saiu do reality show na noite anterior, Ana Maria Braga também repercute o que rolou no programa em outros dias da semana.

Fora o Big Brother Brasil, as tradicionais receitas (que causam picos de buscas no Google diariamente) e as entrevistas com famosos, a atração também tem repercutido pela criatividade: em 26 de março, por exemplo, a apresentadora comandou o matinal vestida de astronauta, o que virou assunto na web e em diversos veículos de comunicação –essa capacidade que Ana Maria tem de “gerar conversa” agrada ao mercado publicitário.

