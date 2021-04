Mancha esgota paciência com Luan no Verdão e rescisão é exigida com urgência: “Ele não terá paz”; zagueiro acumula falhas

Na manhã deste último domingo (11), o Flamengo bateu o Palmeiras nos pênaltis e se sagrou bicampeão da Supercopa do Brasil. Os dois times protagonizaram um verdadeiro jogaço e não saíram do empate no tempo normal: 2 a 2. Raphael Veiga (2x), Gabi e Arrascaeta fizeram os gols da partida.









Luan, zagueiro do Palmeiras, teve a chance de matar o confronto e levar o título pra casa em uma das primeiras cobranças de pênaltis, mas desperdiçou a oportunidade e o Flamengo não perdoou. A torcida detonou o ‘xerife’ nas redes sociais e pediu a saída urgente do jogador, que já vinha acumulando falhas infantis em jogos importantes. Na final da Copa do Brasil, por exemplo, o camisa 13 foi expulso.

Na manhã desta segunda (12), a Mancha Verde, principal torcida organizada do Palmeiras, puxou o coro pela rescisão do zagueiro e publicou uma nota oficial: “Todas as chances foram dadas a esse jogador. Todos os erros já foram perdoados. Todas as falhas já foram justificadas. Chega. Não aceitamos mais que esse “azarado” vista o nosso manto. É muito azar (alguns chamam de ruindade) para uma única pessoa”.

“Falta de responsabilidade deixar em campo um atleta que prejudicou o Palmeiras em tantas decisões importantes. Em uma empresa, esses pontos seriam motivos de sobra para demissão por justa causa, por falta de capacidade. Exigimos (não é um pedido) a rescisão do contrato desse “azarado” Luan. Já deixamos escrito e avisado: ele não terá paz. Aliás, paz ele encontrará fora do Palmeiras”, escreveu a organizada.

Por fim, a Mancha finalizou com um recado simples e direto: “A diretoria do Palmeiras não pode se silenciar e aceitar uma falha dessas. Mudaria o resultado do jogo totalmente. Acorda, diretoria do Palmeiras! Acorda!”.