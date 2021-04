Manchester City anuncia contratação de Kayky, do Fluminense, que fica no Brasil até final da temporada 2021

O Manchester City anunciou nesta sexta-feira a contratação do atacante Kayky, de apenas 17 anos, do Fluminense.

O atleta ficará na equipe brasileira até o final da temporada 2021, transferindo-se para a Inglaterra no ano que vem.

Isso ocorre porque o jogador ainda não completou 18 anos, já que só fará aniversário em junho, quando alcançará a maioridade.

“Estamos felizes de confirmar que chegamos a um acordo com o Fluminense pela futura transferência de Kayky. O jovem atacante vai permanecer no Fluminense até o fim da temporada brasileira”, informou a equipe inglesa, em suas redes sociais.

Revelado na base do Flu, Kayky já chamava a atenção desde os tempos de sub-15, e vinha sendo monitorado há tempos pelo City, assim como por outros clubes.

Ele foi promovido ao time profissional neste ano, e já soma dois gols em 10 partidas com a camisa tricolor.

