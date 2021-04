Manchester City anuncia renovação de contrato com De Bruyne até 2025; Sterling é a nova prioridade

Kevin De Bruyne assinou um novo contrato com o Manchester City, que o manterá no Estádio Etihad até 2025. Após assinar um novo vínculo com o belga, o clube tem sua nova prioridade definida, segundo fontes disseram à ESPN: Raheem Sterling.

E isso acontece justamente por conta do interesse do Real Madrid no jogador.

“Não poderia estar mais feliz”, disse De Bruyne. “Me sinto em casa desde que cheguei ao City em 2015. Adoro os torcedores, minha família está fixada aqui em Manchester e o meu jogo tem se desenvolvido muito bem”.

“Este clube está voltado para o sucesso, me oferece tudo que preciso para maximizar meu desempenho, então assinar este contrato foi uma decisão fácil. Estou jogando o melhor futebol da minha carreira e, honestamente, sinto que há mais por vir”.

De Bruyne fez mais de 250 jogos pelo clube desde que saiu do Wolfsburg, em 2015. Ele está, nesta temporada, a caminho de conquistar o seu terceiro título da Premier League e foi o capitão da equipe na vitória por 2 a 1 sobre o Borussia Dortmund, nas quartas de final da Uefa Champions League.

O meia disse que sua ligação com Pep Guardiola, que assinou um novo contrato no início da temporada, foi um dos principais motivos para estender sua passagem pelo Etihad.

Manchester City anuncia renovação de contrato com De Bruyne até 2025 Divulgação/Manchester City

“Pep e eu vemos o futebol da mesma maneira”, disse De Bruyne. “Ter esse relacionamento com um técnico é muito importante para mim porque nossos objetivos estão totalmente alinhados e queremos as mesmas coisas”.





“Meu foco agora é garantir que tenhamos um final de temporada bem-sucedido. Nossos resultados e atuações até agora têm sido excelentes, mas precisamos ter certeza de que terminaremos a temporada com a medalha que merecemos”.

O Manchester City já anunciou que o atacante Sergio Aguero partirá após o final da temporada. O meia Fernandinho pode seguir com o contrato que vence no final da temporada.