Manchester City chegou apenas uma vez às semifinais da Champions League (e não foi com Guardiola)

A passagem de Pep Guardiola como técnico do Manchester City é quase perfeita. Ele venceu todos as taças no âmbito doméstico: são dois títulos de Campeonato Inglês, um da Copa da Inglaterra, três da Copa da Liga Inglesa e dois da Supercopa da Inglaterra. Porém, o grande sonho de consumo dos Citizens desde que foram comprados pelos árabes é a Champions League.









A equipe passou a ter mais frequência na competição europeia a partir da temporada 2011-12. Porém, apenas em 2013-14 conseguiu avançar às oitavas de final. Sob o comando do chileno Manuel Pellegrini, a equipe caiu duas vezes para o Barcelona no primeiro mata-mat. Em sua última temporada, o City chegou às semifinais, sendo eliminado para o Real Madrid.

A partir da temporada 2016-17, os Citizens buscavam dar um passo a mais em busca do título da Champions League. Por isso, foram atrás de Pep Guardiola, campeão do torneio duas vezes com o Barcelona. Porém, os resultados da equipe não foram mais longe do que já havia ido.

Na primeira temporada, queda para o Monaco. Nas duas seguintes, eliminações para dois times ingleses: Liverpool e Tottenham, que seriam finalistas. E, em 2019-20, derrota para o surpreendente Lyon, que já havia deixado a Juventus para trás e que só foi batido pelo futuro campeão Bayern de Munique.

Agora, o objetivo é avançar diante do Borussia Dortmund, que não vive bom momento no Campeonato Alemão, ocupando apenas a quinta colocação. No entanto, a estrela de Haaland, artilheiro da Champions League, é algo que pode atrapalhar os planos do Manchester City.