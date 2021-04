[Manchester City]: Clube inglês está disposto a desembolsar 70 milhões de euros pela contratação de Lionel Messi, diz jornal espanhol

Disposto a deixar o Barcelona, Lionel Messi pode ter o futuro definido em breve. Segundo o jornal Marca, da Espanha, o Manchester City tem pretensão de desembolsar até 70 milhões de euros (algo em torno de R$ 465 milhões, na cotação atual), pelo jogador argentino.

De acordo com dados do site especializado Transfermarkt, Messi tem contrato com o Barça até junho deste ano. Com a crise no clube catalão, no entanto, o craque parece propenso a mudar de time, enquanto a equipe blaugrana sonha em manter o atleta no elenco.

Messi em partida pelo Barcelona. Foto: Getty Images



Além de Manchester City, Messi desperta o interesse de clubes europeus

Além dos Sky Blues, o ídolo teria despertado o interesse de outros quatro clubes tradicionais da Europa: PSG (França), Manchester United (Inglaterra), Chelsea (Inglaterra) e Inter de Milão (Itália).

Atualmente, Lionel Messi está avaliado em 80 milhões de euros (em torno de R$ 531 milhões) no mercado, conforme levantamento do Transfermarkt.