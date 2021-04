Manchester City de Guardiola está a 12 jogos de inédita ‘temporada perfeita’ com quatro títulos

Nesta quarta-feira, os Citizens venceu por 2 a 1 o Borussia Dortmund, no Signal Iduna Park, e garantiram a vaga após a vitória pelo mesmo placar no Etihad Stadium na semana passada.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!