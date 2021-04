Manchester City, Inter de Milão e Bayern de Munique podem ser campeões neste fim de semana; alemães têm situação mais ‘confortável’

Restando pouco menos de um mês para o encerramento da temporada 2020/21 para as principais ligas da Europa, alguns gigantes vivem a expectativa de confirmar ainda neste fim de semana os títulos nacionais.

Os próximos dias, portanto, podem ser de intensas comemorações para os torcedores de Manchester City, Bayern de Munique e Inter de Milão.

O ESPN.com.br listou a ‘matemática da taça’, os cenários que precisam acontecer caso a caso para que os três campeões sejam conhecidos já neste fim de semana em Inglaterra, Itália e Alemanha.

Pep Guardiola está muito próximo de comemorar seu terceiro título do Campeonato Inglês. E poderá fazer isso, inclusive, sentado no sofá de casa. Para isso, no entanto, o seu Manchester City precisa vencer o Crystal Palace neste sábado (1º), às 8h30 (de Brasília).

Caso conquiste a vitória dentro do Selhurst Park, o time do técnico espanhol chegará aos 80 pontos após 34 jogos, ainda restando mais quatro rodadas a disputar.

Mas os Citizens só podem confirmar o título neste fim de semana caso o Manchester United não vença o Liverpool no clássico do próximo domingo (02), em Old Trafford.

Se fizer sua parte no sábado, o Manchester City dependerá apenas da vitória do time de Jurgen Klopp no dia seguinte. Este cenário faria com que os Red Devils ficassem estacionados nos 67 pontos, 13 atrás dos Citizens, e com 12 pontos em disputa.

Um empate no clássico, no entanto, ainda mantém a equipe de Ole Gunnar Solskjaer viva na briga por ter levado a melhor contra o City no confronto direto.

As duas partidas que podem decidir campeão da temporada da Premier League terão transmissão AO VIVO e EXCLUSIVA na tela da ESPN Brasil e também no ESPN APP, com lances em tempo real com vídeos no ESPN.com.br.

Quem também vai a campo no fim de semana com a calculadora na mão é a Inter de Milão. Com 79 pontos após 33 rodadas, a equipe de Antonio Conte pode colocar fim a um jejum que já dura 11 anos sem títulos do Campeonato Italiano.

A vantagem dos Nerazzurri é de 11 pontos para Atalanta (68), vice-líder. Para erguer a taça da Serie A o time de Milão precisa vencer o lanterna Crotone neste sábado, no Estádio Ezio Scida, e torcer para que a equipe de Gian Piero Gasperini não pontue no duelo diante do Sassuolo, no domingo, fora de casa.

Este cenário levaria a Internazionale aos 82 pontos, 14 à frente do segundo colocado e com apenas quatro rodadas pela frente. Nem mesmo um empate do time de Bérgamo mudaria a matemática campeã de Lukaku, Lautaro Martínez e cia.





Quem tem a situação mais confortável para ser campeão, no entanto, é o Bayern de Munique, que depende apenas de si para erguer pela nona vez seguida a taça da Bundesliga.

Sete pontos à frente do RB Leipzig, a equipe bávara enfrenta neste sábado o Borussia Mönchengladbach dentro da Allianz Arena. Se vencer, o gigante alemão fica com a taça, pois manterá sua distância para o vice-líder, mas restando apenas duas rodadas para o fim do Campeonato Alemão.

Para ainda seguir sonhando com seu título na Alemanha, o Leipzig precisa vencer seu jogo diante do Borussia Dortmund no sábado, e torcer para que o Bayern não vença na rodada.