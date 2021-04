Manchester City pressiona, mas Leeds derrota líder fora de casa

O Leeds conseguiu derrotar o Manchester City fora de casa por 2 a 1 pela Premier League. A equipe de Marcelo Bielsa saiu na frente, mas teve um jogador expulso no primeiro tempo. Na segunda etapa, City pressionou, empatou, mas Dallas garantiu a vitória dos visitantes aos 45 minutos e Guardiola pode ver o Manchester United se aproximando na tabela.

NO ALVO

Na primeira etapa, o Manchester City teve mais volume de jogo, mas as finalizações foram pela linha de fundo ou bloqueadas pela defesa adversária. Aos 41, o Leeds abriu o placar após longo lançamento da zaga para o ataque e Bamford servindo Dallas para marcar o primeiro gol da partida. Minutos depois, o time de Bielsa perdeu Cooper expulso após forte entrada em Jesus.

PRESSÃO

Com um a mais, o Manchester City voltou pressionando na segunda etapa. Aos sete minutos, Zinchenko recebeu de fora da área e finalizou com perigo para boa defesa de Meslier. Bernardo Silva teve boa chance, mas finalizou com desvio para fora e Fernandinho encontrou espaço aos 25 minutos para outra grande intervenção do goleiro do Leeds.

EMOÇÃO ATÉ O FIM

​Aos 30 minutos, o Manchester City conseguiu chegar ao empate com Fernandinho encontrando Bernardo Silva e o português achando Ferran Torres dentro da área para finalizar de primeira para o fundo das redes. Apesar da pressão, o Leeds conseguiu um rápido contra-ataque e Dallas marcou seu segundo gol na partida aos 45 minutos e garantiu uma vitória maiúscula.