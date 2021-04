Manchester City quer outra joia após tirar Kayky do Fluminense; veja

Na última sexta-feira (23), o Manchester City anunciou oficialmente a contratação do atacante Kayky, uma das maiores promessas das categorias de base do Fluminense, que se juntará ao plantel do clube inglês ao final da atual temporada. Os Citizens, porém, não devem parar por aí e buscam uma outra joia para reforçar a equipe do técnico Pep Guardiola.

Segundo informações do jornal espanhol “As“, os ingleses acompanham desde o ano passado a situação do meia-atacante sérvio Andrija Radulovic, de 18 anos, que atua pelo Estrela Vermelha. O jogador, canhoto, que também pode atuar no meio-campo, pode ser mais uma investida do City no mercado.

Apesar de já ter sido promovido ao plantel principal do clube dos Bálcãs desde a temporada passada, Radulovic segue atuando pelas categorias de base do Estrela Vermelha. Como profissional, já disputou 12 partidas, uma delas inclusive pela Europa League, e marcou dois gols.

Porém, o que mais chamou atenção do clube de Manchester foram as suas atuações na Uefa Youth League da última temporada, quando marcou gols no Tottenham e Olympiacos, ainda na fase de grupos da competição.

A intenção do City é garantir a contratação do jovem jogador sérvio o quanto antes, uma vez que outras equipes também podem entrar na disputa, encarecendo o passe de Radulovic.

Os ingleses fizeram os mesmo com Kayky, de 17 anos, que deixou as Laranjeiras por 10 milhões de euros (R$ 66,2 milhões), valor que poderia aumentar conforme o tempo, já que o atacante tricolor é uma das principais promessas da atualidade.