Manchester City só espera ‘sinal’ de Messi para oficializar proposta e tentar contratação do jogador do Barcelona, diz jornal

O Manchester City segue à espera da definição do futuro de Lionel Messi junto ao Barcelona para mais uma vez tentar a sua contratação. Após fracassarem no início da temporada, quando o ex-presidente do clube catalão Josep Maria Bartomeu considerou que a cláusula de rescisão de contrato do argentino não tinha validade, os ingleses já preparam uma nova oferta para o camisa 10 e, assim que receberem o “sinal” craque, estarão prontos para enviá-la. A informação é do jornal espanhol “Marca“.

El Clásico Real Madrid x Barcelona acontecerá no dia 10 de abril, às 16h (horário de Brasília), e terá transmissão ao vivo de ESPN Brasil e ESPN App, além de acompanhamento em tempo real do ESPN.com.br, com VÍDEOS de lances e gols.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

No momento, a situação de Messi com o clube catalão segue indefinida. Existe a intenção pela renovação do contrato do craque argentino, mas até o momento não houve qualquer conversa para definir a situação. Por outro lado, o contrato do jogador com o Barça se encerra no próximo dia 30 de junho, ou seja, em um pouco mais de dois meses.

O City, que na última janela de transferências acenou com uma oferta de até 70 milhões de euros (R$ 468,8 milhões, nas cifras atuais), já demonstrou claro o seu interesse no camisa 10, que também é um dos desejos do técnico Pep Guardiola para reforçar o elenco. E apesar de não ter revelado os valores que poderão ser envolvidos nesta nova proposta, o “Marca” adiantou que a intenção dos ingleses é de que Messi jogue por alguns anos na Inglaterra e, logo em seguida, migre para algumas das demais franquias espalhadas pelo mundo, como por exemplo o New York City FC, da Major League Soccer (MLS).

Está nos planos do clube de Manchester trazer outros jogadores, como por exemplo um substituto imediato para Sergio Agüero, que está de saída ao final da temporada, mas tudo dependerá ou não da chegada de Messi.

O City também sabe que terá a forte concorrência do Paris Saint-Germain na operação. O clube francês tem interesse em Messi, mas por enquanto também tenta resolver as renovações de contrato de Kylian Mbappé e Neymar, ambos com vínculo até junho de 2022, para depois focar suas energias 100% no craque argentino.