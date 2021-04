Manchester City vem ao Brasil para contratar ‘novo Neymar’ que encantou Guardiola por R$ 68 milhões, diz jornal

Pep Guardiola deverá ter em breve mais uma joia brasileira à disposição. De acordo com as informações divulgadas nesta terça-feira (13) pelo jornal The Guardian, está próxima de ser concretizada a transferência do jovem Kayky, do Fluminense, para o Manchester City.

Segundo a publicação, os clubes acertaram os termos da negociação com uma venda por 10 milhões de euros (cerca de R$ 68,2 milhões) pela joia de apenas 17 anos.

O acordo, ainda com base nas informações do diário britânico, prevê bonificações por metas e 20% no valor de uma futura venda à equipe carioca.

O The Guardian informa ainda que, mesmo com toda transferência acertada entre os dois clubes, Kayky só se apresentará na Inglaterra em junho de 2022, quando então completará 18 anos.

Kayky em ação pelo Fluminense em jogo das categorias de base Mailson Santana/Fluminense

Mesmo tendo marcado seu primeiro gol como profissional no último domingo, contra o Macaé, o atacante vem sendo monitorado há tempos pelo Manchester City, e conta com a fama de ‘novo Neymar’ na Europa após ser manchete no jornal inglês The Sun.

“Estou vivendo um sonho, com pouca idade poder ter essas coisas que estou tendo: ir para a Libertadores tão novo, poder começar no time titular. Parece que a ficha não caiu ainda”, disse o atacante no último fim de semana, tentando deixar de lado as especulações sobre seu futuro.

“Minha cabeça está boa, foco no Fluminense. Em relação a transações deixo para meus representantes, família e clube resolverem. Estou focado em jogar. Vou realizar meu sonho de jogar uma Libertadores pelo Fluminense. Estou muito focado e trabalhando para podermos ir bem na Libertadores”.





Ainda segundo o The Guardian, Manchester City e Fluminense conversam também a respeito do meia Metinho, de 17 anos. Nascido no Congo, o jogador foi listado como uma das grandes promessas do futebol para os próximos anos pelo jornal na sessão The Guardian’s ‘Next Generation 2020’.