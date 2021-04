Manchester City vence o Borussia Dortmund e larga em vantagem nas quartas de final da Champions

Ingleses em vantagem. O Manchester City venceu o Borussia Dortmund no jogo de ida das quartas de final da Champions League e está mais perto de uma vaga na semifinal do torneio continental. Com gols de De Bruyne e Foden, os Cityzens bateram os Aurinegros por 2 a 1. Reus marcou para os visitantes.

CONTRA-ATAQUE MORTAL

Aos 18 minutos de jogo, o Manchester City abriu o placar. Após erro de Emre Can no meio-campo, De Bruyne ligou contra-ataque com Foden, que cruzou para Mahrez. O argelino dominou, evitou a saída e entregou para De Bruyne, na entrada da pequena área, bater de primeira.

POLÊMICAS

Ainda no primeiro tempo, dois lances duvidosos chamaram a atenção. Primeiro, depois de falta cobrada na área, Can atingiu Rodri acidentalmente e o juiz marcou pênalti. Com auxílio do VAR, o árbitro voltou atrás e cancelou a falta. Depois, Ederson dominou bola na entrada da área e Bellingham chegou com o pé alto para roubar a bola. Antes do inglês marcar, o lance foi parado.

POUCAS CHANCES

No segundo tempo, o jogo ficou mais truncado e as chances claras de gol não apareceram tanto, sendo apenas uma para cada lado até os 40 minutos. Logo no início, Haaland recebeu passe em profundidade, mas o goleiro Ederson fez grande defesa com o pé. Pelo lado inglês, depois de jogada de De Bruyne pela direita, Foden viu o goleiro Hitz defender também com o pé.

FINAL INSANO

Os últimos momentos foram de arrepiar. Aos 40 minutos, Haaland achou Reus livre dentro da área e o camisa 11 bateu de chapa para vencer Ederson. Quando o empate parecia definido, De Bruyne lançou Gündogan dentro da área, que rolou para Foden desempatar.

SEQUÊNCIA

​As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima semana para definir quem avança para as semifinais da Champions League. O jogo acontece na quarta-feira (14), às 16h (de Brasília). A partida será realizada no Signal Iduna Park, na Alemanha.