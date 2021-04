Manchester City vira para cima do PSG e sai na frente na briga por uma vaga na final da Champions League

PSG x Manchester City se enfrentaramna tarde desta quarta-feira (28), a partir das 16h (de Brasília), no Parque dos Príncipes, na França, pela ida das semifinais da Champions League. E aqui, no Bolavip Brasil, você acompanhou os principais lances do duelo.

Na primeira etapa, os parisienses jogaram melhor e saíram na frente logo no início do jogo. Após cobrança de escanteio de Di María pela direita, Marquinhos tocou de cabeça e abriu o placar no Parc des Princes.

Porém, os Citizens obtiveram a virada no segundo tempo. De Bruyne levantou a bola na área, ela passou por todo mundo e morreu dentro do gol. O segundo veio em cobrança de falta de Mahrez, a qual passou no meio da barreira e entrou no canto direito.

PSG x Manchester City: veja como foi o minuto a minuto em tempo real da partida